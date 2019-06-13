Пилот Red Bull Air Race: Я буду скучать по Казани, мне понравился город и его жители

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Пилот Red Bull Air Race Хуан Велард рассказал об отношении к столице Татарстана во время казанского этапа проведения авиагонок.

«Конечно, я буду скучать по Казани. Мы здесь уже третий год, и мне очень понравился город, его жители, а также непосредственно трасса. Она интересная, для нас это очень хорошее место», — поделился Велард.

Также он рассказал о своих ожиданиях касательно будущего старта: «Не могу знать, как пройдет грядущая гонка, но в прошлом году я стал четвертым и закрывал подиум, надеюсь, в этом году я смогу на него взойти».

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