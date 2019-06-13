Стартовало бронирование билетов на WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Стартовала регистрация посетителей на мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. Забронировать бесплатные билеты на соревнования может любой желающий.

В рамках WorldSkills посетители смогут познакомиться с работодателями и представителями колледжей и других учебных заведений всего мира, а также попробовать себя в различных компетенциях на специальных площадках.

Чтобы получить бесплатный пригласительный билет, нужно зарегистрироваться на сайте WorldSkills и выбрать дату и время посещения соревнований. По билету можно пройти неограниченное количество раз, а дети до 12 лет смогут посетить чемпионат без билета и предварительной регистрации.

Электронный билет нужно распечатать, поскольку сканер может не считать штрих-код, выведенный на экран. При возникновении сложностей можно обратиться за помощью на электронную почту ticket@worldskillskazan2019.com.

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