Галимова объяснила, почему в Казанском Кремле не подтверждали уход Бердыева

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова объяснила, почему не подтверждала уход Курбана Бердыева с поста главного тренера футбольного клуба «Рубин». Заявление прозвучало на брифинге в Кабмине РТ.

«На тот момент, когда мне задавали вопрос по поводу [отставки Курбана] Бердыева, у нас такой информации не было, мои источники не подтверждали. Когда Президента РТ проинформировали, он сделал соответствующее заявление», — ответила Галимова журналистам. Она добавила, что такого количества вопросов, как о Курбане Бердыеве, у нее «в жизни на брифингах еще не было».

Галимова подчеркнула, что Президент РТ не принимает участия в кадровых вопросах «Рубина» и не занимается футболом. «Это исключительно прерогатива клуба», — отметила представитель Казанского Кремля.

В среду, 5 июня, Галимова сказала, что «Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера ФК „Рубин“ Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает». Еще до этого заявления пресс-служба «Рубина» сообщила, что футбольный клуб разорвал отношения с главным тренером до истечения его контракта по обоюдному согласию сторон.

Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России — в 2008 и 2009 годах, два раза завоевывал медали чемпионата страны (в 2003 и 2010 годах), становился обладателем Кубка России и доходил до четвертьфинала Лиги Европы.

Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» назначен Роман Шаронов. В качестве игрока он выступал за казанский клуб в сезонах 1999 − 2004 и 2008 − 2014.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.