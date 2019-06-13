Татарстанцы предложили разукрасить вагоны метро к 100-летию ТАССР и создать аудиогид

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Пользователь платформы «Карта инициатив» выступил с предложением разукрасить вагоны метро к 100-летию ТАССР. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал руководитель проекта, член Общественной палаты РТ Тимур Сафин.

«К 100-летию ТАССР определенные пользователи хотят разукрасить вагоны метро. Московский метрополитен уже активно занимается этим, используя любой инфоповод. Это добавляет радости. У нас зайдешь — вроде все чисто, хорошо, но серовато», — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что сначала инициатива должна получить поддержку от татарстанцев — набрать определенное количество голосов. После этого «Карта инициатив» уведомит о предложении Казанский метрополитен.

«Думаю, они пойдут нам навстречу. Тем более это не так уж и дорого и улучшит настроение», — подчеркнул Сафин.

Также татарстанцы предложили создать аудиогид с правилами поведения в метрополитене. Он проинформирует о том, как правильно стоять на эскалаторах, когда следует заходить в вагон поезда и ряде других вещей.

«Казалось бы, банальные вещи, но о них постоянно говорят. Люди врываются часто до выхода приезжих из вагона, хотя места есть, куда торопиться? Стоят слева на эскалаторах. Это очень простая инициатива, легкая для реализации. Я тоже думаю, что ее примут. Здесь расходов совсем мало: аудиоаппаратура стоит, осталось записать сообщение и внедрить», — заключил Тимур Сафин.

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