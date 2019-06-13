Приставы Татарстана круглосуточно принимают анонимные звонки о коррупционных преступлениях

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Приставы Татарстана круглосуточно принимают звонки о коррупционных преступлениях, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«О готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности, фактах злоупотребления и превышения должностных полномочий, конфликте интересов на государственной службе, фактах несоблюдения работниками службы запретов и ограничений, связанных с государственной службой, жители республики могут сообщить по телефону доверия – 8 (843) 292 98 60», – рассказала Халимова.

Она отметила, что поступившая информация будет рассматриваться немедленно, а всем заявителям гарантирована конфиденциальность.

Стоит обратить внимание также на то, что по данному номеру не предоставляется информация по направлениям, не связанным с противодействием коррупции.

«Данная линия работает с целью пресечения неправомерных действий сотрудников службы и помощи физическим и юридическим лицам в защите их законных прав и интересов», – рассказала Лилия Халимова.

Помимо этого, граждане могут направить заявления, жалобы и предложения в письменном виде либо изложить их на личном приеме граждан в Управлении и районных отделах судебных приставов УФССП России по Республике Татарстан.

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