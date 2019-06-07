«Карта инициатив» будет сотрудничать с порталом госуслуг РТ для повышения верификации пользователей

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). «Карта инициатив» планирует наладить сотрудничество с Порталом государственных и муниципальных услуг РТ для повышения верификации пользователей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал руководитель «Карты инициатив», член общественной палаты РТ Тимур Сафин.

«В погоне за большим охватом соцсети заполнились недостоверной информацией и недостоверными людьми. Мы этого себе позволить не можем. Мы планируем еще больше эту ценность увеличить, взаимодействуя с госуслугами РТ, чтобы сделать 100% верификацию людей, которые у нас есть», — отметил собеседник агентства.

По словам Сафина, через некоторое время пользователи смогут авторизоваться на платформе через портал госуслуг. Однако их персональные данные не будут видны другим посетителям «Карты инициатив».

«Это все абсолютно в рамках закона. Но мы будем понимать, что этот человек — действительно тот, кто заявлен в анонсе. В таком случае мы получим очень большое количество верифицированных пользователей, поймем, из какого они населенного пункта. Это очень важно», — подчеркнул руководитель проекта.

Сейчас для верификации пользователей «Карта инициатив» использует стандартные методы — электронную почту, номер телефона и другие. Но без инфраструктурной глобальной поддержки госуслуг РТ довести работу до конца будет непросто, считает Тимур Сафин.

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