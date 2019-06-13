Соревнования лодок на солнечных батареях впервые пройдут в Казани

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). С 27 по 30 июня в Казани, в районе озера Нижний Кабан, впервые пройдут соревнования «Солнечная регата», сообщают организаторы.

Более 50 команд из 26 российских регионов приедут в столицу РТ, чтобы посоревноваться в скорости, маневренности и выносливости уникальных экологических лодок.

Победители школьных соревнований получат Кубок «Солнечной регаты» — переходящий приз, учрежденный в прошлом году.

Международные инженерные состязания «Солнечная регата» проводятся в стране с 2014 года. Ранее регата уже проходила в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде, Великом Новгороде и Грозном.

С 2018-го состязания впервые начали проходить среди школьных команд, до этого в гонках принимали участие в основном студенты технических вузов. Также появилась новая категория — соревнования судов-беспилотников на солнечных батареях. Это направление создано для привлечения внимания к внедрению инновационных технологий в профориентационные программы для российских школьников.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.