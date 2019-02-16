Рабочая группа попросила ВКТ отложить презентацию Стратегии развития татарского народа

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Рабочая группа по подготовке проекта Стратегии развития татарского народа обратилась к Всемирному конгрессу татар с просьбой перенести дату презентации документа в связи с необходимостью обработать большое количество предложений, поступивших от общественности. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Разность мнений и большое количество предложений указывают на неравнодушие нашего народа к стратегии, говорится в сообщении.

С учетом просьбы рабочей группы Всемирный конгресс татар продлевает сроки подготовки проекта Стратегии развития татарского народа. Новая дата презентации документа широкой общественности будет объявлена дополнительно.



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