Продукция «Махеевъ» получила звезды Мишлен в области пищевой промышленности

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). По результатам дегустации потребительских продуктов питания и напитков 2019 года кетчуп, майонез и джем «Махеевъ» получили звезды премии «Superior Taste Award», по аналогии со звездами Мишлен в ресторанном бизнесе.

Итоги конкурса были объявлены 3 июня 2019 года в Брюсселе. Организатором конкурса выступил Международный институт вкуса International Taste Institute, мировой лидер по оценке и сертификации продуктов питания.

Профессиональному жюри татарстанский производитель — компания «Эссен Продакшн АГ» номинировала продукт-лидер продаж в каждой топ-категории: майонез, кетчуп, джем.

Методика оценки предельно прозрачна и не вызывает сомнений у экспертов отрасли, поскольку членами жюри являются более сотни человек. В зависимости от результатов сенсорного анализа сертифицированным продуктам присваивается соответствующее количество звёзд премии «Superior Taste Award» — по аналогии со звёздами Мишлен: одна, две или три звезды.

Управляющий директор компании International Taste Institute Лоран ван Вассенхоф на церемонии открытия премии подчеркнул высокий статус жюри: «200 знаменитых шеф-поваров и сомелье собрались в Брюсселе, чтобы предоставить производителям из 100 стран мира объективную и профессиональную оценку вкуса их продуктов. Шеф-повара знаменитых организаций, обладатели звёзд Мишлен, обладатели титула "Лучший сомелье" вслепую дегустируют продукты, заявленные производителями. А продукты с высокими органолептическими показателями награждаются премией "Superior Taste Award"».

Продукты татарстанского бренда «МАХЕЕВЪ» получили следующие награды:

• Кетчуп лечо — Премия Superior Taste Award с 2 Золотыми звездами;

• Майонез с лимонным вкусом — Премия Superior Taste Award с 1 Золотой звездой;

• Джем клубничный — Премия Superior Taste Award с 1 Золотой Звездой.

Клубничный джем «МАХЕЕВЪ» стал первым российским продуктом в категории «Мед — джемы — сладкие спреды и топпинги», получившим столь высокую награду за всю историю конкурса. Конкурентами в номинации были образцы из Италии, Японии, Сербии, Греции, Канады и других стран.

Премия International Taste Institute имеет высокое значение среди мировых производителей не только с точки зрения оценки вкуса, но и сертификации напитков и продуктов питания. Знаменитые сомелье и шеф-повара из ста стран мира профессионально и непредвзято изучают конкурсантов.

Анализ и оценка осуществляются по строгой и нейтральной методике. Дегустация проводится вслепую: название и страна производителя, наименование бренда засекречены. Члены жюри, кроме оценок, предоставляют предложения и комментарии по дальнейшему улучшению продукта. Звезды, которыми они награждают, по значимости приравниваются к звездам Мишлен. За годы существования International Taste Institute протестировано более 15 тысяч продуктов.

Участие в таком конкурсе дает возможность привлечь внимание к своему продукту и компании, заключить соглашения с ведущими торговыми компаниями на реализацию товара.