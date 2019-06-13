Татар-информ

13 июня 2019, 14:56

Официальная хроника

Асадов поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку деятельности Генконсула Узбекистана в Казани

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Официальная хроника

Асадов поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку деятельности Генконсула Узбекистана в Казани

Фото: tatarstan.ru

Посол Узбекистана в России примет участие в торжественном открытии офиса Генконсульства республики в Казани.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым. 

«В рамках рабочего визита в Татарстан Ботиржон Асадов примет участие в торжественном открытии офиса Генерального консульства Республики Узбекистан в Казани», — сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Рустам Минниханов выразил благодарность Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, а также Премьер-министру Абдулле Арипову за внимание и поддержку развития сотрудничества между двумя республиками. 

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Он отметил, что в последние годы активно развивается взаимодействие с узбекистанскими партнерами. В сентябре 2017 года Рустам Минниханов посещал Ташкент и Самарканд, в октябре 2018-го участвовал в I Узбекско-Российском межрегиональном форуме в Ташкенте. Делегации из Узбекистана также неоднократно посещали Татарстан. По словам Рустама Минниханова, особо тесные связи у Татарстана сложились с Ташкентской областью.

В прошлом году товарооборот между двумя сторонами вырос на 57%, составив 146 млн долларов США. «Но этого недостаточно. Необходимо работать над увеличением объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг», — подчеркнул Минниханов. 

Между РТ и Узбекистаном реализуется ряд документов о сотрудничестве. Кроме того, сегодня ведётся активная работа по линии ведущих компаний РТ: КАМАЗ, «ТАИФ», «КМПО», «Позис» и пр. Есть большой проект ПАО «Татнефть» по развитию шинного производства в Узбекистане, а также рассматриваются совместные проекты в агропромышленном комплексе. 

«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в области машиностроения, вертолетостроения, нефтехимии, поставках сельхозтехники, товаров бытовой химии, продуктов питания», — рассказал Рустам Минниханов. 

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Ботиржон Асадов отметил, что открытие Генконсульства Узбекистана в Казани является историческим событием, которое послужит развитию дружественных отношений между Татарстаном и Узбекистаном. 

«На сегодняшний день наши двусторонние отношения динамично развиваются. Основой этого являются установившиеся дружественные взаимодоверительные отношения между нашими лидерами», — посчитал посол. 

Он поблагодарил руководство республики за поддержку деятельности Генконсула Узбекистана в Казани Фариддина Насриева: «Это для нас очень важно, так как Генеральный консул не только оказывает консульские услуги, но и активно участвует в развитии наших торгово-экономических и гуманитарных отношений». 

Асадов также подчеркнул, что в течение последних лет активно расширяются связи Татарстана с регионами Узбекистана.

«Но у нас имеется большой потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических отношений. Проекты с участием „Татнефти“, „ТАИФа“, КАМАЗа закладывают мощную основу для дальнейшего расширения нашего сотрудничества», — резюмировал Ботиржон Асадов.

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