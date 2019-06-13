В Татарстане начался ремонт участка автодороги Чистополь – Нижнекамск

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе Татарстана начался ремонт автодороги Чистополь – Нижнекамск. Работы планируется завершить до 1 июля, сообщает Миндортранс РТ.

«Завершается устройство верхнего слоя покрытия из высококачественного асфальтобетона на участках от 48,6 до 49,4 км и от 73,7 до 74,7 км общей протяженностью 1,8 км», – говорится в сообщении министерства.

На ремонтируемых участках запланированы работы по укреплению обочин, нанесению дорожной разметки.

Дорога запроектирована по нормативам третьей технической категории с двумя полосами движения, ширина составляет 8 метров.

Ремонтные работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с финансированием в 28 млн рублей.

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