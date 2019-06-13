«Ак Барс» подписал контракт с чемпионом мира-2018

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт со шведским защитником Микаэлем Викстрандом, сообщает пресс-служба команды.

25-летний спортсмен провел прошлый сезон за шведский «Ферьестад», в составе которого сыграл 61 матч, набрав 22 (4+18) очка при показателе полезности +1. В составе сборной Швеции Викстранд участвовал в прошлогодних Олимпиаде и чемпионате мира, выиграв последний.

«Это игрок с лидерскими качествами, умеющий подключаться к атаке и стабильно играть в обороне. Ему не придётся адаптироваться к нашим площадкам, а успешный опыт выступления в национальной сборной позволит быстро привыкнуть к уровню КХЛ», — рассказал генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Сам хоккеист надеется проявить в казанском клубе свои лучшие качества, чтобы помочь команде: «Могу играть и в обороне, и в атаке. Умею вести шайбу и делать первый пас, готов к меньшинству и большинству, и мне нравится получать много игрового времени». По словам Викстранда, он рад подписать контракт с «Ак Барсом».

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