Татар-информ

13 июня 2019, 14:36

Спорт

«Ак Барс» подписал контракт с чемпионом мира-2018

Рекомендуем

Спорт

«Ак Барс» подписал контракт с чемпионом мира-2018

Швед Микаэль Викстранд надеется проявить в казанском клубе свои лучшие качества.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт со шведским защитником Микаэлем Викстрандом, сообщает пресс-служба команды.

25-летний спортсмен провел прошлый сезон за шведский «Ферьестад», в составе которого сыграл 61 матч, набрав 22 (4+18) очка при показателе полезности +1. В составе сборной Швеции Викстранд участвовал в прошлогодних Олимпиаде и чемпионате мира, выиграв последний.

«Это игрок с лидерскими качествами, умеющий подключаться к атаке и стабильно играть в обороне. Ему не придётся адаптироваться к нашим площадкам, а успешный опыт выступления в национальной сборной позволит быстро привыкнуть к уровню КХЛ», — рассказал генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Сам хоккеист надеется проявить в казанском клубе свои лучшие качества, чтобы помочь команде: «Могу играть и в обороне, и в атаке. Умею вести шайбу и делать первый пас, готов к меньшинству и большинству, и мне нравится получать много игрового времени». По словам Викстранда, он рад подписать контракт с «Ак Барсом».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарстанцы завоевали пять медалей на чемпионате России по парабадминтону
Новости дня
14:36
«Ак Барс» подписал контракт с чемпионом мира-2018

Швед Микаэль Викстранд надеется проявить в казанском клубе свои лучшие качества.

14:18
Экс-гендиректор казанского аэропорта будет управлять аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара

Алексей Старостин стал гендиректором аэропортового холдинга «Базэл Аэро», контролирующего юг России.

14:06
Нурлатцы присоединились ко Всероссийской акции «Парад Дружбы народов»

С Днем России жителей города и района поздравил руководитель исполкома района Линар Маняпов.

13:50
Сотрудники нацпарка «Нижняя Кама» в Татарстане спасают от браконьеров исчезающего дубровника

На территории национального парка «Нижняя Кама» задержан браконьер-птицелов из Набережных Челнов, который ловил птиц ловчей паутинной сетью.

13:34
Президент Татарстана поедет в Болгар на Изге Болгар Жыены

Рустам Минниханов станет участником празднования в честь принятия ислама Волжской Булгарией.

13:26
В Казанском кремле прокомментировали решение Яруллина уйти с поста зампредседателя ВКТ

В Казанском Кремле отметили, что Президент РТ не участвует в решении кадровых вопросов общественной организации.

13:18
«Три сестры» Сергея Женовача в Казани: зрители угостились пирогами и побывали в березовой роще

Гастроли Студии театрального искусства в Казани продлятся до 19 июня.

13:02
Новые детские сады в Набережных Челнах начнут открываться с июля

Заведующие детсадами подтвердили, что штат воспитателями укомплектовали на 90%, нянь еще набирают.

12:46
Гидрометцентр РТ предупреждает татарстанцев о сильном ветре

Порывы северо-западного ветра усилятся до 15 — 18 м/с.

12:38
Минниханов посетит VI Российско-Китайское ЭКСПО в Харбине

Казанский Кремль огласил программу однодневного визита Президента РТ в Китай.

12:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о проведении соревнований по борьбе корэш

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:24
Авиарейсов из Казани в Узбекистан может стать больше

Президент РТ Рустам Минниханов обсудил с послом Узбекистана в России продвижение турпотока в страну.

12:14
В новый дом с надписью «Я люблю Агрыз» заселились врачи и воспитатели

В доме, построенном в рамках республиканской программы, будут жить участники программы социальной ипотеки – работники бюджетных организаций.

12:12
Минниханов выступил за наращивание товарооборота с Узбекистаном

Президент Татарстана провел переговоры с послом Узбекистана в России накануне открытия Генконсульства Узбекистана в Казани.

12:00
В 2019 году Казанский вертолетный завод планирует произвести около 80 вертолетов

С начала года КВЗ изготовил 14 машин.

11:56
Ленария Муслюмова будет исполнять обязанности заместителя председателя исполкома ВКТ

Табрис Яруллин ушел с поста по собственному желанию

11:48
Прием заявок на всероссийский конкурс «Доброволец России – 2019» завершится в конце недели

В этом году заявки разделены по трем категориям: доброе дело, творческая работа и социальный проект.

11:32
Ночью в Татарстане похолодает до минусовых температур

В республике объявлено штормовое предупреждение.

11:16
Народный артист РФ и РТ Рашид Калимуллин провел концерт и мастер-классы в Узбекистане

Произведения композитора прозвучали в исполнении Национального симфонического оркестра под управлением дирижера Алибека Кабдурахманова.

11:00
В «Вертолетах России» назвали КВЗ ведущим предприятием гражданского вертолетостроения

Перед Казанским вертолетным заводом стоит задача увеличить долю гражданского назначения в общем объеме выпуска холдинга.

10:55
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин рассмотрел 55 вопросов избирателей

Решения по каждому обращению будут доведены до заявителей.

10:48
В Казани на научном симпозиуме специалисты представят более 20 докладов об истории Золотой Орды

Международный научный симпозиум «История и культура Золотой Орды», приуроченный к 750-летию Золотой Орды, продлится до 15 июня.

10:43
Под Нижнекамском мужчина утонул, пытаясь вытащить упавшую в воду удочку

Тело 38-летнего погибшего было найдено на глубине трех метров в 50 метрах от берега.

10:24
Василь Шайхразиев проводит встречу с заявившим об уходе с поста председателя ВФТМ Табрисом Яруллиным

На встрече обсуждается вопрос продолжения проектов, начатых Яруллиным в рамках деятельности в ВФТМ.

10:11
В Рыбно-Слободском районе РТ легковушка вылетела в кювет, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло накануне рано утром на 71-м автодороги Казань – Рыбная Слобода.

События