Пешеходы на улице Баумана выберут самых лучших уличных музыкантов республики

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Среди татарстанских уличных музыкантов стартовал конкурс на звание самого лучшего. Состязание, которое продлится до 25 августа, призвано оказать поддержку неизвестным и популярным исполнителям в продвижении своего творчества и выявить лучших уличных музыкантов Татарстана, сообщает оргкомитет конкурса.

Творческое состязание проводится по номинациям «Сольный исполнитель», «Дуэт или трио», «Музыкальная группа».

Призовой фонд конкурса включает в себя выступление на одной из центральных площадок города Казани в День Республики Татарстан – 30 августа – запись на студии звукозаписи, профессиональное оборудование/аксессуары для музыкантов.

Оценивать выступления участников будут казанцы и гости столицы. Сделать это можно будет каждые четверг, пятницу, субботу с 20:00 до 22:00 на улице Баумана.

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры РТ, «Ночной мэрии Казани» и АНО «Музейное товарищество "Вершина"».

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