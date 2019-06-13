В Татарстане на покупку квартир детям-сиротам выделят 145 млн рублей

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане на покупку 120 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделят 145 млн рублей. Информация об этом указана на сайте госзакупок.

«Размер квартир установлен постановлением Правительства и составляет от 24 до 42 кв. метров на человека. Все квартиры будут в чистовой отделке, с отдельной кухней, санитарным узлом с сантехникой и с установленными окнами и дверьми», — сказала заместитель начальника отдела финансов и госзаказа Минземимущества РТ Ляйля Вафина.

Квартиры предоставят в Казани, Набережных Челнах, а также Бугульминском, Елабужском, Кукморском, Нижнекамском и Чистопольском районах.

Квартиры предоставят в любом подъезде и на любом этаже. Исключаются лишь цокольные, полуподвальные этажи, жилье в ветхом и аварийном фонде, в домах, подлежащих сносу, и самовольных постройках.

«Жилые дома построены и введены в эксплуатацию не ранее 2014 года», — указано в документах.

Финансироваться покупка квартир будет из бюджета РТ.

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