(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Генеральный директор авиагонок Red Bull Air Race Эрик Вольф прокомментировал закрытие соревнования по завершению сезона 2019.

«Сезон 2019 закончится в начале сентября в японском городе Тиба. Это будет последняя гонка, и на данный момент нет планов по ее продолжению. Официальная формулировка причины от Red Bull Air Race — гонки не смогли привлечь необходимого интереса у зрителей по сравнению с другими соревнованиями под эгидой Red Bull», — сообщил Вольф.

Также он отметил изменения трассы по сравнению с прошлым сезоном: «Единственное изменение трассы в 2019 году — ее приближение к зрительским трибунам, чтобы болельщикам было намного проще все видеть».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.