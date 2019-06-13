Артур Шипилов

13 июня 2019, 15:08

Спорт

Гендиректор Red Bull Air Race: Причина закрытия авиагонок — недостаточный интерес зрителей

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Спорт

Гендиректор Red Bull Air Race: Причина закрытия авиагонок — недостаточный интерес зрителей

Фото: Михаил Захаров

Эрик Вольф рассказал об изменениях трассы в 2019 году.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Генеральный директор авиагонок Red Bull Air Race Эрик Вольф прокомментировал закрытие соревнования по завершению сезона 2019.

«Сезон 2019 закончится в начале сентября в японском городе Тиба. Это будет последняя гонка, и на данный момент нет планов по ее продолжению. Официальная формулировка причины от Red Bull Air Race — гонки не смогли привлечь необходимого интереса у зрителей по сравнению с другими соревнованиями под эгидой Red Bull», — сообщил Вольф.

Также он отметил изменения трассы по сравнению с прошлым сезоном: «Единственное изменение трассы в 2019 году — ее приближение к зрительским трибунам, чтобы болельщикам было намного проще все видеть».

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