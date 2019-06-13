Руководитель Изборского клуба в РТ: Цена прогресса — это предмет общественной дискуссии

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В казанском доме-музее Владимира Ульянова-Ленина прошло совместное заседание регионального отделения Изборского клуба в РТ, московского Центра общественно-политических исследований и филиала Фонда Розы Люксембург. Участники встречи обсудили исторические и современные аспекты 100-летия Коминтерна.

«Сегодня мы проводим мероприятие, посвященное 100-летию Коминтерна... Третий Коминтерн, который был организован Владимиром Ильичом Лениным, сыграл очень большую роль в левом, в коммунистическом движении и в целом оставил заметный след в истории не только России, но и многих государств мира», — прокомментировал президент ЦОПИ Алексей Махлай.

Он также добавил, что в ходе круглого стола поговорят об экономической интеграции в развитии социалистических стран, идеологическом проектировании будущего, вспомнят историю создания Коминтерна и многое другое. Также в рамках мероприятия в доме-музее им. Владимира Ульянова-Ленина организовали выставку, которая будет работать до конца недели.

Замруководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики — начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Роман Беляков отметил, что такое обсуждение особенно актуально в связи с санкционным давлением на Россию и информационной войной.

«Дело в том, что вокруг России сегодня происходят санкционное, политическое, информационное давления, есть даже элементы информационной войны. Опыт международной деятельности 100-летней давности, когда советская власть, оказавшаяся практически в полной международной изоляции [полезен и сейчас]»,- подчеркнул собеседник агентства, добавив, что создание Коминтерна оказалось очень эффективным механизмом прорыва экономической, политической, информационной и ряда других блокад.

Помимо этого, Беляков считает, что нет ничего удивительного в том, что местом встречи стала именно Казань. По его словам, Татарстан сыграл большую роль в становлении международного левого движения.

«Казань в те годы — 100 лет тому назад — была очень заметным регионом. Здесь происходили важнейшие события — политические, военные, идеологические. Татары сыграли очень большую роль в становлении международного левого движения, потому что именно татарские красноармейцы и коммунисты несли красное знамя в Среднюю Азию», — добавил он.

В свою очередь, руководитель татарстанского отделения Изборского клуба, завкафедрой государственного, муниципального управления и социологии Казанского национального исследовательского технологического университета Андрей Тузиков рассказал, что организация объединяет людей, готовых вырабатывать смыслы российской современности.

«Изборский клуб поставил себе задачу попытаться вернуть идеи, которые не только входят в рамки под названием „либеральная глобализация“, а которые являются развитием идей, связанных с понятием консерватизм... Цена и направление прогресса — это всегда предмет общественной дискуссии и того, что называется консенсусом», — сказал Тузиков.

Он также отметил, что в Изборский клуб входят ведущие ученые, представители культуры, заведующие кафедрами общественных наук и другие. Члены организации собираются один раз в четыре месяца для обсуждения текущей повестки дня.

«Не реагировать на то или иное событие, которое, так или иначе, влияет на состояние умов, нельзя. Задача Изборского клуба — давать свою оценку, свое видение и импульс тем обсуждениям, которые идут в обществе», — заключил спикер.

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