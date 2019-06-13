Экс-гендиректор казанского аэропорта будет управлять аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Бывший генеральный директор международного аэропорта «Казань» Алексей Старостин возглавил аэропортовый холдинг «Базэл Аэро», сообщает «Интерфакс».

Компания «Базэл Аэро» управляет аэропортовыми комплексами Краснодара, Сочи, Анапы, где пассажиропоток достигает 11 млн человек. Акциями предприятия владеют миллиардер Олег Дерипаска, Сбербанк и сингапурская компания Changi Airports International.

Отметим, что Алексей Старостин занимал должность гендиректора казанского аэропорта более 10 лет и освободил ее в мае текущего года. Официальный представитель Казанского Кремля назвала это «примером роста татарстанских кадров».

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