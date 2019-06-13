Минпросвещения РФ направит в регионы свыше 155 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Образование»

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Министерство просвещения России направит в регионы более 155 млрд рублей на реализацию национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба ведомства.

Субсидии предоставляются на реализацию 12 мероприятий федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта.

«С 7 июня по 8 июля Министерство просвещения проводит прием заявок от субъектов РФ на право софинансирования мероприятий национального проекта “Образование” за счет средств федерального бюджета. Ведомственный приказ об этом подписан и направлен в регионы», – отмечается в сообщении Минпросвещения РФ.

Субсидии будут распределены на три года, а некоторые из них и на период реализации всего национального проекта до 2024 года.

В ближайшие три года на предоставленные субсидии регионы смогут обновить материально-техническую базу в школах, создать условия для занятий физкультурой и спортом в сельских школах, установить современное и технологическое оборудование, построить детские технопарки «Кванториум», создать центры выявления и поддержки одаренных детей, а также центры цифрового образования детей.

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