Блогер-урбанист Варламов рассказал про плохую Казань

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Урбанист и блогер Илья Варламов раскритиковал Казань за пластиковые лавочки на набережной озера Кабан, парк Тысячелетия Казани, снос Арских казарм и обилие заборов. Также блогер обеспокоен судьбой Мергасовского дома, который могут снести. Информация об этом указана в блоге известного урбаниста.

«Хвалёная набережная Кабана. И что вы думаете? На всех знаменитых красных лавочках, которые светятся ночью, теперь лужи! Архитекторы не подумали, что пластик прогнётся, и на лавочках будет скапливаться вода. Сейчас их вытирают вручную, но надо просверлить дырочки», — сообщает Варламов.

Урбанист часто восторгается Казанью и много хвалит город, однако Варламов пишет, что читатели начали подозревать его в том, что он якобы нанят для этих целей.

«Всё просто. Казань в плане благоустройства и развития сильно отличается от всех других городов. Но и у Казани есть много недостатков. Несколько недель назад я опять прилетел в столицу Татарстана, но на этот раз обращал внимание только на плохое!» — указано в статье.

Парк Тысячелетия Казани он назвал кривым и заросшим. На месте исторических Арских казарм, построенных в начале XX века, по мнению Варламова, построят «убогие панельки».

«Ещё одно здание под угрозой сноса. Оно находится в самом центре, рядом с парком Чёрное озеро (ул. Дзержинского, 18). Это Мергасовский дом, жилое здание эпохи конструктивизма. В Казани таких практически не осталось», — пишет блогер.

Следующими под критику попали заборы Казани, которых, по мнению автора статьи, в городе предостаточно, а все дороги столицы Татарстана отделены заборами. Не обошел стороной он и метрополитен с «ужасным логотипом, ужасным дизайном наземных павильонов и грязью вокруг». Автор посетовал на то, что найти выход с некоторых станций удается с трудом, а пандусы не самые эргономичные.

Варламов не обошел вниманием и современные здания в Казани, которые вторгаются на территорию исторической застройки, а также провалившуюся плитку на НКЦ, парк «Молодоженов» с лавочками и покосившимися фонарями, пешеходную улицу Баумана, которую «превратили в помойку» и «ужасный ТК "Золотое кольцо"».

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