Сотрудники нацпарка «Нижняя Кама» в Татарстане спасают от браконьеров исчезающего дубровника

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сотрудники национального парка «Нижняя Кама» в Татарстане пытаются спасти от браконьеров исчезающий вид птиц – дубровника. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал сегодня заведующий музеем природы НП «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров.

«Дубровник стремительно исчезает. В европейской части России этот вид исчез на огромных просторах нашей страны, за исключение мелких точек на карте. Это Архангельская область и Коми, южнее данный вид представлен лишь на отдельных точках. В Волжско-Камском крае известны всего две территории, где он сохраняется для гнездования. Это территория национального парка «Нижняя Кама» и Нижегородская область», – рассказал он.

На территории национального парка площадь гнездования дубровника составляет небольшой участок размером около 200 х 500 метров. Сильное сокращение вида произошло по ряду причин, главная из которых – массовая ловля птиц в местах зимовок и во время миграции, когда птица летит через Китай.

«Птичка маленькая, размером с воробья, преодолевает миграционный путь в несколько тысяч километров. Она зимует в юго-восточной Азии и преодолевает громадный путь – летит с юго-восточной Азии через Китай, западную Сибирь, пересекает Урал, чтобы достичь пределов Татарстана. В Китае ее массово ловили для употребления в пищу. К счастью, после критики орнитологов, эта проблема взята под контроль», – отметил собеседник.

Редкость этой птицы в Татарстане подстегнула отдельных птицеловов на браконьерство с коммерческой целью. Согласно данным собеседника ИА «Татар-информ», цены за одну маленькую птичку на таком рынке составляют от 5 до 20 тыс. рублей.

7 июня на территории национального парка «Нижняя Кама» был задержан браконьер из Набережных Челнов, который ловил дубровника с помощью установленной им ловчей паутинной сети и манной птицей. В сети были обнаружены и другие птицы, такие как желтоспинная трясогузка, барсучок и тростниковая овсянка. Отловленные особи были выпущены, а орудия лова изъяты. В настоящее время решается вопрос о привлечении птицелова-браконьера к ответственности.

Дубровник – птица размером мельче воробья, относительно большеголовая, короткохвостая и короткокрылая овсянка. Длина тела достигает 13 – 17 см, масса 17 – 29 г, размах крыльев 21 – 26 см. Хвост имеет небольшую, но заметную вилочку. Ее песня звучная, неторопливая, достаточно разнообразная по строю и напоминает звон колокольчика.



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