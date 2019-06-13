В Казанском кремле прокомментировали решение Яруллина уйти с поста зампредседателя ВКТ

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана не участвует в кадровых вопросах Всемирного конгресса татар, поскольку это общественная организация. Так официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала решение Табриса Яруллина уйти с поста зампредседателя исполкома ВКТ.

«Всемирный конгресс татар — это общественная организация, которая работает на основании устава. В том и заключается суть таких институтов гражданского общества, как общественная организация: все решения принимаются согласно уставу, или советом, который организацией сформирован. Вопрос, связанный с кадрами — исключительно прерогатива общественной организации. Президент Татарстана в этих кадровых вопросах никакого решения не принимает», — сказала Галимова.

Участие государства в вопросах ВКТ состоит исключительно в субсидировании, чтобы поддерживать деятельность общественной организации, сказала она.

«Устав предполагает два варианта [ухода с должности], когда человек пишет заявление или совет принимает такое решение. Я так понимаю, в данном случае произошел первый вариант», — добавила представитель Казанского Кремля.

Во вторник, 11 июня, Табрис Яруллин заявил о своем уходе по собственному желанию с поста заместителя председателя исполкома ВКТ по работе с татарскими молодежными общественными организациями и председателя Всемирного форума татарской молодежи. Исполняющим обязанности зампредседателя исполкома ВКТ стала Ленария Муслюмова.

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