Вузы России с 2021 года начнут выдавать электронные дипломы о высшем образовании

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Вузы России планируют с 2021 года начать выдавать электронные дипломы о высшем образовании, сообщает Минобрнауки РТ.

«В 2019 году выдача электронных дипломов о высшем образовании будет опробована в пяти вузах страны. В следующем году к программе будут подключены еще 15 высших учебных заведений», – отмечается в сообщении министерства.

Предполагается, что электронные дипломы станут частью цифрового портфолио. Оно будет включать информацию о пройденной практике, курсах повышения квалификации, о спортивных и научных достижениях выпускников. Кроме того, с портфолио в будущем смогут ознакомиться работодатели.

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