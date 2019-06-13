В Нью-Йорке готовятся к самому большому американскому Сабантую

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Лилия Лукманова). 16 июня татары Нью-Йорка проведут один из крупнейших американских Сабантуев. Сейчас идет подготовка к проведению праздника. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал ведущий татарских национальных мероприятий в США Ильмир Ахметзянов.

По словам Ильмира Ахметзянова, в празднике примут участие около 300 – 350 человек.

«На Сабантуе традиционно будут проводиться различные игры, соревнования, песни и танцы. Гости приедут не только из Нью-Йорка, но и соседних штатов», — сообщил он.

Сабантуй организует Ассоциация американских татар, основанная в городе Нью-Йорке.

Национальные праздники Сабантуй в США проходят с 1980-х годов.

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