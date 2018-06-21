(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит VI Российско-Китайское ЭКСПО в Харбине 17 июня. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В понедельник, 17 июня, Президент РТ с однодневным визитом посетит Китайскую народную республику. В эти дни в Харбине будет проходить VI Российско-Китайское ЭКСПО, главным посылом которого является сотрудничество двух держав на уровне регионов», — сказала она и добавила, что Минниханов во время визита ознакомится с экспозицией.

На ЭКСПО будет представлен стенд Татарстана, демонстрирующий потенциал республики по отраслям. О преимуществах ОЭЗ «Алабуга» и молодежного инкубатора КГЭУ расскажут на деловом форуме Татарстан — Хэйлунцзян.

Минниханов также встретится с губернатором провинции Хэйлунцзян, который посещал Казань примерно год назад. Итогом предыдущей встречи стало соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и китайской провинцией.

В планах Президента РТ — переговоры с секретарем комитета коммунистической партии Китая в провинции Хэйлунцзян, а после деловой программы Минниханов посетит выставку татарстанских художников и концерт Государственного симфонического оркестра под управлением Александра Сладковского.

В прошлом году Президент РТ Рустам Минниханов посетил шесть китайских провинций. Внешнеторговый оборот по итогам прошлого года вырос на 10% до 628,6 млн долларов.

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