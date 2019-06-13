Татар-информ

13 июня 2019, 23:40

Общество

Спассцы в национальных костюмах устроили шествие по улицам Болгара в честь Дня России

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Общество

Спассцы в национальных костюмах устроили шествие по улицам Болгара в честь Дня России

Фото: spas-rt.ru

Шествие по улицам Пионерская, 40 лет Октября, хирурга Шеронова возглавили представители всех национально-культурных объединений города и сел района.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, в Болгаре начались с участия во Всероссийской акции «Парад дружбы народов». Она состоялась под лозунгом «Дружба народов – богатство России и нашего Татарстана», пишет газета «Яна тормыш».

Торжественное шествие по улицам Пионерская, Нагаева, 40 лет Октября, хирурга Шеронова возглавили представители всех национально-культурных объединений города и сел Спасского района. В национальных костюмах, под музыкальное сопровождение участники шествия вышли на центральную площадь, где их приветствовал руководитель исполкома Валерий Осокин.



Он отметил, что День России – праздник молодой, но он объединяет людей всех национальностей в единую семью.

«За свою многовековую историю Россия пережила немало потрясений, но страна с достоинством вынесла все испытания. Надеемся, что она и впредь будет такой же сильной, могучей державой…» – сказал Валерий Осокин.



Далее состоялась концертная программа, в ходе которой звучали композиции на разных языках. Во время мероприятия 14 спассцам вручили паспорта. Этот главный документ ребятам вручил начальник отдела полиции Александр Иванов, который поздравил их с этим знаменательным событием в жизни, а всех присутствовавших – с замечательным праздником.

Между тем в селе Никольске Спасского района состоялся праздник для детей под названием «Малый уголок России».

Программа праздника включала спортивные состязания, чтение стихов и исполнение песен о Родине, квест-игру. Подготовили праздник педагоги Никольской средней школы, работники Дома культуры и библиотеки.

 

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