Новые детские сады в Набережных Челнах начнут открываться с июля

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 13 июня на строящихся объектах в Автограде, в том числе в пяти детских садах, побывал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Градоначальник осмотрел несколько строящихся объектов, пишут «Челнинские известия».



Готовность учреждений высокая. Строители трех детсадов заверили, что объекты будут сданы в июле. Так, в детском саду «Акчарлак» в 35-м микрорайоне расставляют мебель, оборудуют мебелью и «Капитошку» в 20-м микрорайне Замелекесья и «Абвгдейку» – в 14-м. Это типовые дошкольные учреждения на 220 мест, в них по 12 групп, идет набор в ясельные группы. Во все учреждения группы уже сформированы.



Заведующие детсадами подтвердили, что штат воспитателями укомплектовали на 90%, нянь еще набирают.



В микрорайонах, где возводят данные социальные объекты, обновляют или строят подъездные пути с учетом парковочных мест для машин родителей, которые будут привозить малышей.



Так, возле детсада в 14-м микрорайоне, как уточнил директор ПАД Фарид Салахов, создадут 80 парковочных мест.



Всего в этом году в Набережных Челнах в рамках нацпроекта построят шесть новых детсадов: пять – на 220 мест, один – на 340.



Ранее Наиль Магдеев поставил задачу строителям – открыть учреждения к 1 сентября. В городе еще сохраняется очередь на детсады из 14 тыс. семей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах построят два хоккейных корта и бассейн.

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