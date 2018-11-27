(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Авиарейсов из Казани в Узбекистан может стать больше. Эту тему обсудил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым, сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В ходе встречи прозвучала идея увеличить количество авиарейсов в Узбекистан. В частности, рассмотреть как вариант дополнительный порт для прибытия уже существующих. Как отметил Президент республики, нужно усилить работу по продвижению туристического потока, так как Узбекистан имеет глубочайшую историю», — сказала она.

Вопрос будет проработан с учетом анализа туристического потока из республики в Узбекистан. На встрече также присутствовал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Прямые рейсы из Казани в столицу Узбекистана Ташкент уже существуют. Полет длится три часа. Разница между столицей РТ и Ташкентом +2 часа.

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