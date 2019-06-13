Äèíàðà Ïðîêîïüåâà

13 èþíÿ 2019, 12:12

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Ìèííèõàíîâ âûñòóïèë çà íàðàùèâàíèå òîâàðîîáîðîòà ñ Óçáåêèñòàíîì

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Ìèííèõàíîâ âûñòóïèë çà íàðàùèâàíèå òîâàðîîáîðîòà ñ Óçáåêèñòàíîì

Ôîòî: tatarstan.ru

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ ïîñëîì Óçáåêèñòàíà â Ðîññèè íàêàíóíå îòêðûòèÿ Ãåíêîíñóëüñòâà Óçáåêèñòàíà â Êàçàíè.

(Êàçàíü, 13 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Äèíàðà Ïðîêîïüåâà). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âûñòóïèë çà íàðàùèâàíèå òîâàðîîáîðîòà ñ Óçáåêèñòàíîì íà âñòðå÷å ñ ïîñëîì Óçáåêèñòàíà â Ðîññèè Áîòèðæîíîì Àñàäîâûì. Îá ýòîì íà áðèôèíãå â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÒ ñêàçàëà îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Êàçàíñêîãî Êðåìëÿ Ëèëèÿ Ãàëèìîâà.

Ãâ€™Ã‘ÂÃ‘â€šÃ‘â‚¬ÃÂµÃ‘â€¡ÃÂ° ÃÅ¸Ã‘â‚¬ÃÂµÃÂ·ÃÂ¸ÃÂ´ÃÂµÃÂ½Ã‘â€šÃÂ° ÃÂ ÃÂµÃ‘ÂÃÂ¿Ã‘Æ’ÃÂ±ÃÂ»ÃÂ¸ÃÂºÃÂ¸ ÃÂ¢ÃÂ°Ã‘â€šÃÂ°Ã‘â‚¬Ã‘ÂÃ‘â€šÃÂ°ÃÂ½ ÃÂ .ÃÂ. ÃÅ“ÃÂ¸ÃÂ½ÃÂ½ÃÂ¸Ã‘â€¦ÃÂ°ÃÂ½ÃÂ¾ÃÂ²ÃÂ° Ã‘Â ÃÂ§Ã‘â‚¬ÃÂµÃÂ·ÃÂ²Ã‘â€¹Ã‘â€¡ÃÂ°ÃÂ¹ÃÂ½Ã‘â€¹ÃÂ¼ ÃÂ¸ ÃÅ¸ÃÂ¾ÃÂ»ÃÂ½ÃÂ¾ÃÂ¼ÃÂ¾Ã‘â€¡ÃÂ½Ã‘â€¹ÃÂ¼ ÃÅ¸ÃÂ¾Ã‘ÂÃÂ»ÃÂ¾ÃÂ¼ ÃÂ ÃÂµÃ‘ÂÃÂ¿Ã‘Æ’ÃÂ±ÃÂ»ÃÂ¸ÃÂºÃÂ¸ ÃÂ£ÃÂ·ÃÂ±ÃÂµÃÂºÃÂ¸Ã‘ÂÃ‘â€šÃÂ°ÃÂ½ ÃÂ² ÃÂ ÃÂ¾Ã‘ÂÃ‘ÂÃÂ¸ÃÂ¹Ã‘ÂÃÂºÃÂ¾ÃÂ¹ ÃÂ¤ÃÂµÃÂ´ÃÂµÃ‘â‚¬ÃÂ°Ã‘â€ ÃÂ¸ÃÂ¸ Ãâ€˜ÃÂ¾Ã‘â€šÃÂ¸Ã‘â‚¬ÃÂ¶ÃÂ¾ÃÂ½ÃÂ¾ÃÂ¼ Ãâ€”ÃÂ°ÃÂºÃÂ¸Ã‘â‚¬ÃÂ¾ÃÂ²ÃÂ¸Ã‘â€¡ÃÂµÃÂ¼ ÃÂÃ‘ÂÃÂ°ÃÂ´ÃÂ¾ÃÂ²Ã‘â€¹ÃÂ¼

«Ñåãîäíÿ óòðîì ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Ïðåçèäåíòà ÐÒ ñ ïîñëîì Óçáåêèñòàíà â ÐÔ Áîòèðæîíîì Àñàäîâûì. Îí ïðèáûë â Òàòàðñòàí, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îôèöèàëüíîì îòêðûòèè çäàíèÿ Ãåíêîíñóëüñòâà Óçáåêèñòàíà â Êàçàíè», — ñêàçàëà Ãàëèìîâà.

Ïëîòíîå ñîòðóäíè÷åñòâî Òàòàðñòàíà è Óçáåêèñòàíà íà÷àëîñü â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà, êîãäà Ìèííèõàíîâ âñòðå÷àëñÿ ñ Ïðåçèäåíòîì Óçáåêèñòàíà Øàâêàòîì Ìèðçèååâûì. Çà ïðîøëûé ãîä âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò ñîñòàâèë 146 ìëí äîëëàðîâ, ÷òî áîëåå ÷åì íà 50% âûøå ïîêàçàòåëåé 2017 ãîäà.

«Îäíàêî è ýòè öèôðû, ïî óáåæäåíèþ Ðóñòàìà Íóðãàëèåâè÷à, íå ïðåäåë. Îí ïðåäëîæèë óñèëèòü ýòó ðàáîòó, áîëåå äåòàëüíî èññëåäîâàòü ýòó íîìåíêëàòóðó è äåëàòü àêöåíò íà íåå», — îòìåòèëà ïðåäñòàâèòåëü Êàçàíñêîãî Êðåìëÿ.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð§Ñ€ÐµÐ·Ð²Ñ‹Ñ‡Ð°Ð¹Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¸ ÐŸÐ¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼ ÐŸÐ¾ÑÐ»Ð¾Ð¼ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð£Ð·Ð±ÐµÐºÐ¸ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð‘Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¶Ð¾Ð½Ð¾Ð¼ Ð—Ð°ÐºÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ ÐÑÐ°Ð´Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼

Ñòîðîíû âèäÿò ïåðñïåêòèâû â øèííîì ïðîèçâîäñòâå è ðàçðàáîòêå íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé â Óçáåêèñòàíå ïðè ó÷àñòèè Òàòàðñòàíà. Àñàäîâ òàêæå ïðîÿâèë èíòåðåñ ê ïðîåêòàì ðåñïóáëèêè è ïîïðîñèë ïðîâåñòè åìó ýêñêóðñèþ ïî òåõíîïîëèñó «Õèìãðàä» è Èííîïîëèñó.
Ïîñîë òàêæå ïðèãëàñèë Ìèííèõàíîâà ïîñåòèòü Óçáåêèñòàí ñ äåëîâûì âèçèòîì. Ïðåçèäåíò ÐÒ ðàññìîòðèò òàêóþ âîçìîæíîñòü îñåíüþ ýòîãî ãîäà.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Â «Âåðòîëåòàõ Ðîññèè» íàçâàëè ÊÂÇ âåäóùèì ïðåäïðèÿòèåì ãðàæäàíñêîãî âåðòîëåòîñòðîåíèÿ

Íîâîñòè äíÿ
13:18
«Òðè ñåñòðû» Ñåðãåÿ Æåíîâà÷à â Êàçàíè: çðèòåëè óãîñòèëèñü ïèðîãàìè è ïîáûâàëè â áåðåçîâîé ðîùå

Ãàñòðîëè Ñòóäèè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà â Êàçàíè ïðîäëÿòñÿ äî 19 èþíÿ.

13:02
Íîâûå äåòñêèå ñàäû â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ íà÷íóò îòêðûâàòüñÿ ñ èþëÿ

Çàâåäóþùèå äåòñàäàìè ïîäòâåðäèëè, ÷òî øòàò âîñïèòàòåëÿìè óêîìïëåêòîâàëè íà 90%, íÿíü åùå íàáèðàþò.

12:46
Ãèäðîìåòöåíòð ÐÒ ïðåäóïðåæäàåò òàòàðñòàíöåâ î ñèëüíîì âåòðå

Ïîðûâû ñåâåðî-çàïàäíîãî âåòðà óñèëÿòñÿ äî 15 — 18 ì/ñ.

12:38
Ìèííèõàíîâ ïîñåòèò VI Ðîññèéñêî-Êèòàéñêîå ÝÊÑÏÎ â Õàðáèíå

Êàçàíñêèé Êðåìëü îãëàñèë ïðîãðàììó îäíîäíåâíîãî âèçèòà Ïðåçèäåíòà ÐÒ â Êèòàé.

12:30
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïðîéäåò ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ î ïðîâåäåíèè ñîðåâíîâàíèé ïî áîðüáå êîðýø

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

12:24
Àâèàðåéñîâ èç Êàçàíè â Óçáåêèñòàí ìîæåò ñòàòü áîëüøå

Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ïîñëîì Óçáåêèñòàíà â Ðîññèè ïðîäâèæåíèå òóðïîòîêà â ñòðàíó.

12:14
Â íîâûé äîì ñ íàäïèñüþ «ß ëþáëþ Àãðûç» çàñåëèëèñü âðà÷è è âîñïèòàòåëè

Â äîìå, ïîñòðîåííîì â ðàìêàõ ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììû, áóäóò æèòü ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû ñîöèàëüíîé èïîòåêè – ðàáîòíèêè áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé.

12:12
Ìèííèõàíîâ âûñòóïèë çà íàðàùèâàíèå òîâàðîîáîðîòà ñ Óçáåêèñòàíîì

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ ïîñëîì Óçáåêèñòàíà â Ðîññèè íàêàíóíå îòêðûòèÿ Ãåíêîíñóëüñòâà Óçáåêèñòàíà â Êàçàíè.

12:00
Â 2019 ãîäó Êàçàíñêèé âåðòîëåòíûé çàâîä ïëàíèðóåò ïðîèçâåñòè îêîëî 80 âåðòîëåòîâ

Ñ íà÷àëà ãîäà ÊÂÇ èçãîòîâèë 14 ìàøèí.

11:56
Ëåíàðèÿ Ìóñëþìîâà áóäåò èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêîìà ÂÊÒ

Òàáðèñ ßðóëëèí óøåë ñ ïîñòà ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ

11:48
Ïðèåì çàÿâîê íà âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ «Äîáðîâîëåö Ðîññèè – 2019» çàâåðøèòñÿ â êîíöå íåäåëè

Â ýòîì ãîäó çàÿâêè ðàçäåëåíû ïî òðåì êàòåãîðèÿì: äîáðîå äåëî, òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà è ñîöèàëüíûé ïðîåêò.

11:32
Íî÷üþ â Òàòàðñòàíå ïîõîëîäàåò äî ìèíóñîâûõ òåìïåðàòóð

Â ðåñïóáëèêå îáúÿâëåíî øòîðìîâîå ïðåäóïðåæäåíèå.

11:16
Íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ è ÐÒ Ðàøèä Êàëèìóëëèí ïðîâåë êîíöåðò è ìàñòåð-êëàññû â Óçáåêèñòàíå

Ïðîèçâåäåíèÿ êîìïîçèòîðà ïðîçâó÷àëè â èñïîëíåíèè Íàöèîíàëüíîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà ïîä óïðàâëåíèåì äèðèæåðà Àëèáåêà Êàáäóðàõìàíîâà.

11:00
Â «Âåðòîëåòàõ Ðîññèè» íàçâàëè ÊÂÇ âåäóùèì ïðåäïðèÿòèåì ãðàæäàíñêîãî âåðòîëåòîñòðîåíèÿ

Ïåðåä Êàçàíñêèì âåðòîëåòíûì çàâîäîì ñòîèò çàäà÷à óâåëè÷èòü äîëþ ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ â îáùåì îáúåìå âûïóñêà õîëäèíãà.

10:55
Äåïóòàò Ãîñäóìû Àéðàò Õàéðóëëèí ðàññìîòðåë 55 âîïðîñîâ èçáèðàòåëåé

Ðåøåíèÿ ïî êàæäîìó îáðàùåíèþ áóäóò äîâåäåíû äî çàÿâèòåëåé.

10:48
Â Êàçàíè íà íàó÷íîì ñèìïîçèóìå ñïåöèàëèñòû ïðåäñòàâÿò áîëåå 20 äîêëàäîâ îá èñòîðèè Çîëîòîé Îðäû

Ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íûé ñèìïîçèóì «Èñòîðèÿ è êóëüòóðà Çîëîòîé Îðäû», ïðèóðî÷åííûé ê 750-ëåòèþ Çîëîòîé Îðäû, ïðîäëèòñÿ äî 15 èþíÿ.

10:43
Ïîä Íèæíåêàìñêîì ìóæ÷èíà óòîíóë, ïûòàÿñü âûòàùèòü óïàâøóþ â âîäó óäî÷êó

Òåëî 38-ëåòíåãî ïîãèáøåãî áûëî íàéäåíî íà ãëóáèíå òðåõ ìåòðîâ â 50 ìåòðàõ îò áåðåãà.

10:24
Âàñèëü Øàéõðàçèåâ ïðîâîäèò âñòðå÷ó ñ çàÿâèâøèì îá óõîäå ñ ïîñòà ïðåäñåäàòåëÿ ÂÔÒÌ Òàáðèñîì ßðóëëèíûì

Íà âñòðå÷å îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ ïðîäîëæåíèÿ ïðîåêòîâ, íà÷àòûõ ßðóëëèíûì â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè â ÂÔÒÌ.

10:11
Â Ðûáíî-Ñëîáîäñêîì ðàéîíå ÐÒ ëåãêîâóøêà âûëåòåëà â êþâåò, âîäèòåëü ïîãèá

Ñìåðòåëüíîå ÄÒÏ ïðîèçîøëî íàêàíóíå ðàíî óòðîì íà 71-ì àâòîäîðîãè Êàçàíü – Ðûáíàÿ Ñëîáîäà.

10:00
«Âåðòîëåòû Ðîññèè» êîìàíäèðîâàëè íà ÊÂÇ ïåðâîãî çàìãåíäèðåêòîðà õîëäèíãà

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà ðóêîâîäñòâà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî õîëäèíã âîçëàãàåò íà ÊÂÇ çàäà÷è ïî óâåëè÷åíèþ äîëè ïðîäóêöèè ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ.

09:54
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ïîñòðîÿò äâà õîêêåéíûõ êîðòà è áàññåéí

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ íà÷íåòñÿ â ýòîì ãîäó.

09:40
Ìèíçäðàâ ÐÔ ïîääåðæàë ïåðåíîñ ïðîäàæè àëêîãîëÿ è òàáàêà â îòäåëüíûå ìàãàçèíû
09:12
Â Òàòàðñòàíå ïåðåïðàâó ÷åðåç Ñâèÿãó ñäåëàþò ÷åòûðåõïîëîñíîé

Ðÿäîì ñî ñòàðûì ìîñòîì íà 757-ì êì òðàññû Ì7 ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîñòðîèòü íîâûé.

09:00
Óçáåêèñòàí ïëàíèðóåò â òðè ðàçà óâåëè÷èòü âíåøíèé òîâàðîîáîðîò ñ Òàòàðñòàíîì

Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà òîâàðîîáîðîò ìåæäó Óçáåêèñòàíîì è Òàòàðñòàíîì óâåëè÷èëñÿ è ñîñòàâèë áîëåå 146 ìëí äîëëàðîâ ÑØÀ.

09:00
Êàçàíñêèå âåðòîëåòû «Àíñàò» ïîó÷àñòâóþò â ëåòíîé ïðîãðàììå íà àâèàøîó â Ëå Áóðæå

Â Ïàðèæñêîì àâèàñàëîíå ïðåäñòàâÿò äâà âåðòîëåòà «Àíñàò» ïðîèçâîäñòâà Êàçàíñêîãî âåðòîëåòíîãî çàâîäà.

Ñîáûòèÿ