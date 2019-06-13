(Êàçàíü, 13 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Äèíàðà Ïðîêîïüåâà). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âûñòóïèë çà íàðàùèâàíèå òîâàðîîáîðîòà ñ Óçáåêèñòàíîì íà âñòðå÷å ñ ïîñëîì Óçáåêèñòàíà â Ðîññèè Áîòèðæîíîì Àñàäîâûì. Îá ýòîì íà áðèôèíãå â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÒ ñêàçàëà îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Êàçàíñêîãî Êðåìëÿ Ëèëèÿ Ãàëèìîâà.
«Ñåãîäíÿ óòðîì ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Ïðåçèäåíòà ÐÒ ñ ïîñëîì Óçáåêèñòàíà â ÐÔ Áîòèðæîíîì Àñàäîâûì. Îí ïðèáûë â Òàòàðñòàí, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îôèöèàëüíîì îòêðûòèè çäàíèÿ Ãåíêîíñóëüñòâà Óçáåêèñòàíà â Êàçàíè», — ñêàçàëà Ãàëèìîâà.
Ïëîòíîå ñîòðóäíè÷åñòâî Òàòàðñòàíà è Óçáåêèñòàíà íà÷àëîñü â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà, êîãäà Ìèííèõàíîâ âñòðå÷àëñÿ ñ Ïðåçèäåíòîì Óçáåêèñòàíà Øàâêàòîì Ìèðçèååâûì. Çà ïðîøëûé ãîä âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò ñîñòàâèë 146 ìëí äîëëàðîâ, ÷òî áîëåå ÷åì íà 50% âûøå ïîêàçàòåëåé 2017 ãîäà.
«Îäíàêî è ýòè öèôðû, ïî óáåæäåíèþ Ðóñòàìà Íóðãàëèåâè÷à, íå ïðåäåë. Îí ïðåäëîæèë óñèëèòü ýòó ðàáîòó, áîëåå äåòàëüíî èññëåäîâàòü ýòó íîìåíêëàòóðó è äåëàòü àêöåíò íà íåå», — îòìåòèëà ïðåäñòàâèòåëü Êàçàíñêîãî Êðåìëÿ.
Ñòîðîíû âèäÿò ïåðñïåêòèâû â øèííîì ïðîèçâîäñòâå è ðàçðàáîòêå íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé â Óçáåêèñòàíå ïðè ó÷àñòèè Òàòàðñòàíà. Àñàäîâ òàêæå ïðîÿâèë èíòåðåñ ê ïðîåêòàì ðåñïóáëèêè è ïîïðîñèë ïðîâåñòè åìó ýêñêóðñèþ ïî òåõíîïîëèñó «Õèìãðàä» è Èííîïîëèñó.
Ïîñîë òàêæå ïðèãëàñèë Ìèííèõàíîâà ïîñåòèòü Óçáåêèñòàí ñ äåëîâûì âèçèòîì. Ïðåçèäåíò ÐÒ ðàññìîòðèò òàêóþ âîçìîæíîñòü îñåíüþ ýòîãî ãîäà.