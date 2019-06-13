Ленария Муслюмова будет исполнять обязанности заместителя председателя исполкома ВКТ

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Исполняющей обязанности заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими молодежными общественными организациями назначена Ленария Муслюмова. Об этом сегодня в ходе встречи с активом Всемирного форума татарской молодежи сообщил заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

До этого данную должность занимал Табрис Яруллин. Он также является избранным председателем Всемирного форума татарской молодежи. 11 июня Яруллин заявил о своем уходе с этих постов по собственному желанию.

Ленария Муслюмова занимала должность главного секретаря в аппарате Всемирного форума татарской молодежи.

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