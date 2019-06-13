Татар-информ

13 июня 2019, 12:30

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о проведении соревнований по борьбе корэш

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Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о проведении соревнований по борьбе корэш

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

 (Казань, 13 июня, «Татар-информ») Сегодня, 13 июня, в 13.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная Всероссийским и международным соревнованиям по корэш в июне 2019 года.

В мероприятии примут участие член президиума Федерации корэш России Марат Ахмадиев, спортивный директор Федерации корэш России Ильнар Галиев и специалист по связям с общественностью Федерации корэш России Рустем Хасаншин.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.

Желающие смогут задать вопросы в онлайне, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

 

 

 

 

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