Нурлатцы присоединились ко Всероссийской акции «Парад Дружбы народов»

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Представители национально-культурных объединений города Нурлат в День России присоединились ко Всероссийской акции «Парад Дружбы народов», пишет газета «Дружба».



В Нурлате состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Основные события развернулись в парке «Спортивный».



С Днем России жителей города и района поздравил руководитель исполкома района Линар Маняпов. Здесь же прошло торжественное вручение паспортов граждан Российской Федерации юным нурлатцам, достигшим 14 лет.



Официальный документ школьникам вручил Маняпов, отметив, что получение паспорта является важным событием в жизни каждого молодого человека, так как именно в этот день он становится полноправным гражданином Российской Федерации.





Также на празднике подвели итоги районного этапа республиканской акции #ЭКОВЕСНА 2019 и состоялись спортивные мероприятия – турниры по футболу среди воспитанников ДЮСШ, по шашкам и шахматам, веселые старты. Были организованы акции «Триколор», «Аквагрим», флешмоб. Для посетителей парка отгремел праздничный концерт и дискотека.

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