В Казанском регионе ГЖД перевозки пассажиров в мае выросли на 5,5%

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В мае перевозки пассажиров в Казанском регионе Горьковской железной дороги выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба региона ГЖД.

«В мае в границах Казанского региона ГЖД перевезено 921 тыс. пассажиров, рост составил 5,5%», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Поездами дальнего следования в течение мая перевезено 220 тыс. человек, что больше на 15% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Поездами пригородного сообщения – 701 тыс. пассажиров, рост составил 2,8%.

В январе – мае в Казанском регионе ГЖД было отправлено более 3,5 млн пассажиров, рост – 3,9% к аналогичному периоду 2018 года.

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