Татар-информ

13 июня 2019, 19:20

Экономика и финансы

Минспорта РТ планирует закупить наградную атрибутику на сумму 2,2 млн рублей

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Экономика и финансы

Минспорта РТ планирует закупить наградную атрибутику на сумму 2,2 млн рублей

К соревнованиям планируют закупить медали, кубки, значки, грамоты и дипломы.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Министерство спорта РТ планирует закупить наградную атрибутику, в том числе медали, кубки, значки, грамоты и дипломы на сумму 2,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Это своего рода бюджет на наградную атрибутику 2019 года. Закажут ее не всю сразу. Поставщика за несколько дней будут информировать о соревновании, и он будет отливать медали и делать на них гравировку», — сообщила специалист по закупкам Минспорта РТ.

Всего министерство планирует заказать более 26 тыс. штук наградной атрибутики, которых должно хватить до 31 декабря 2019 года.

Медали закажут из высокопрочного цинкового сплава, кубки из металла с золотым и серебристым напылением, а значки из латуни.

Средства на закупку наград выделят из бюджета РТ.

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