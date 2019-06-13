Ночью в Татарстане похолодает до минусовых температур

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Ночью 14 июня в Татарстане местами ожидаются заморозки, предупреждает Гидрометцентр республики.

Ожидается, что местами похолодает до —1. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.

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