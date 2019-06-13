Ночью в Татарстане похолодает до минусовых температур

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Ночью 14 июня в Татарстане местами ожидаются заморозки, предупреждает Гидрометцентр республики.
Ожидается, что местами похолодает до —1. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Ночью 14 июня в Татарстане местами ожидаются заморозки, предупреждает Гидрометцентр республики.
Ожидается, что местами похолодает до —1. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.
Следующая новость
В этом году заявки разделены по трем категориям: доброе дело, творческая работа и социальный проект.
В республике объявлено штормовое предупреждение.
Произведения композитора прозвучали в исполнении Национального симфонического оркестра под управлением дирижера Алибека Кабдурахманова.
Перед Казанским вертолетным заводом стоит задача увеличить долю гражданского назначения в общем объеме выпуска холдинга.
Решения по каждому обращению будут доведены до заявителей.
Международный научный симпозиум «История и культура Золотой Орды», приуроченный к 750-летию Золотой Орды, продлится до 15 июня.
Тело 38-летнего погибшего было найдено на глубине трех метров в 50 метрах от берега.
На встрече обсуждается вопрос продолжения проектов, начатых Яруллиным в рамках деятельности в ВФТМ.
Смертельное ДТП произошло накануне рано утром на 71-м автодороги Казань – Рыбная Слобода.
Рабочая поездка руководства связана с тем, что холдинг возлагает на КВЗ задачи по увеличению доли продукции гражданского назначения.
Строительство объектов начнется в этом году.
Рядом со старым мостом на 757-м км трассы М7 предполагается построить новый.
По итогам прошлого года товарооборот между Узбекистаном и Татарстаном увеличился и составил более 146 млн долларов США.
В Парижском авиасалоне представят два вертолета «Ансат» производства Казанского вертолетного завода.
Повышение цен стало возможно в связи с высоким спросом на объекты компании.
ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Большая Крыловка.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
Работа по трудоустройству граждан Узбекистана в Татарстане будет вестись по линии Агентства по внешней трудовой миграции.
Съемки ленты с предварительным названием «Сумбуль» будут проходить в Узбекистане и Татарстане.
Гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности представят в авиасалоне впервые.