Прием заявок на всероссийский конкурс «Доброволец России – 2019» завершится в конце недели

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Прием заявок на всероссийский конкурс «Доброволец России — 2019» закончится 16 июня, сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

Участники конкурса смогут представить свой волонтерский проект, чтобы получить грант на его реализацию. В этом году фонд соревнования составляет 45 млн рублей.

Подать заявку на участие могут граждане РФ старше 8 лет, некоммерческие организации, которые осуществляют волонтерскую деятельность на территории России, волонтерские центры и общественные добровольческие объединения. Заявки принимают на сайте добровольцыроссии.рф по трем категориям: социальный проект, творческая работа и доброе дело.

После регистрации проекта участники должны пройти специальные задания в личном кабинете сайта. Жюри оценит работы и выберет проекты, которые конкурсанты защитят перед комиссией. По итогам защиты составят список из десяти финалистов в каждой из номинаций — победителей выберут посредством народного голосования. Кроме того, финалистов пригласят на международный форум добровольцев, где пройдет награждение.

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