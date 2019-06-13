Аэропорт «Бегишево» в мае увеличил перевозку пассажиров на 13%

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Пассажиропоток «Бегишево» за май текущего года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

«За май услугами аэропорта “Бегишево” воспользовалось 73 тыс. 710 пассажиров, а годом ранее за месяц было обслужено 64 тыс. 970 пассажиров», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечен рост пассажиропотока на международных туристических направлениях. Так, в мае было перевезено 15 тыс. 428 пассажиров, что больше на 14% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

На внутренних маршрутах аэропорт обслужил 58 тыс. 282 пассажира. Самыми востребованными стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

В июне из «Бегишево» открываются рейсы в Тунис (Монастир), Сочи и Симферополь, а также возобновятся авиарейсы в Екатеринбург и Минеральные Воды.

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