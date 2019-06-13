Татар-информ

13 июня 2019, 19:02

Общество

На Кремлевской Набережной красавицы на шпильках устроят скоростные забеги

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Общество

На Кремлевской Набережной красавицы на шпильках устроят скоростные забеги

Победительницами забега на шпильках станут три участницы, преодолевшие дистанцию за самое короткое время.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 30 июня в Казани на Кремлевской набережной состоится забег на шпильках. Участницы, а ей может стать любая желающая, пробегут в туфлях на шпильках высотой 10-12 см определенную дистанцию на время, сообщают организаторы.

Точное расстояние и траекторию забега объявят конкурсанткам непосредственно на месте до начала мероприятия. Победительницами станут три участницы, преодолевшие дистанцию за самое короткое время.

Для регистрации в качестве участницы необходимо заполнить заявку в официальной группе «Кремлевская набережная» в социальных сетях и захватить с собой паспорт.

Забег состоится на центральной аллее набережной с двух до шести часов вечера.

 

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