В Татарстане «Полигран» и «Мелиорация» выплатили долги по зарплате восьми сотрудникам

(Казань, 13 июня, «Татар-инфоорм»). Частично погасили долги по зарплате перед своими сотрудниками два предприятия в Татарстане. Восьми работникам выплачено более 240 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.



«Погашена задолженность по заработной плате на предприятии Тюлячинского муниципального района. Осуществляющее свою деятельность в сфере производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей ООО „Полигран“ погасило долг на общую сумму 130 тыс. руб. перед 6 работниками», — сказано в сообщении.

Кроме того, частично погасило долги по зарплате строительное предприятие Бугульминского района. ОАО Бугульминская передвижная колонна «Мелиорация» рассчиталось перед 2 работниками, выплатив им 111 тыс. руб.

Стоит отметить, что работа с должниками по зарплате в Татарстане проводится на постоянной основе и находится на контроле Правительства. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «ООО «Алькеево-Спецстрой» погасило задолженность по зарплате на общую сумму 157 тыс. руб. перед 3 работниками.



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