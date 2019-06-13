В Казани на научном симпозиуме специалисты представят более 20 докладов об истории Золотой Орды

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Казани на I Международном научном симпозиуме «История и культура Золотой Орды», приуроченном к 750-летию Золотой Орды специалисты прочитают более 20 докладов об истории монголо-татарской цивилизации. Симпозиум продлится до 15 июня, сообщают организаторы.

«В рамках симпозиума будет работать 5 секций, на которых будут обсуждаться проблемы золотоордынской археологии, этнополитической истории Улуса Джучи, проблемы зарубежной (в том числе турецкой) историографии Золотой Орды. Всего на симпозиуме будет прочитано более 20 научных докладов ведущих отечественных и зарубежных специалистов по истории Золотой Орды», — говорится в сообщении.

Симпозиум «История и культура Золотой Орды» — крупное событие в научной жизни исследователей золотоордынской тематики, которое проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между КФУ, Академией наук РТ и Стамбульским государственным университетом Республики Турция.

«750-летие Золотой Орды занимает особое место в истории не только России, на территории которой располагаются многие объекты ее культурного наследия и народы, связанные с ее историей», — сказал директор Института международных отношений Казанского университета Рамиль Хайрутдинов.

Инициаторами и организаторами симпозиума являются Турецкое историческое общество, Казанский федеральный университет, Академия наук Республики Татарстан.

Золотая Орда (Улус Джучи) — крупнейшее государственное образование Евразии, один из ярких центров средневековой цивилизации.

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