Татар-информ

13 июня 2019, 10:43

Происшествия

Под Нижнекамском мужчина утонул, пытаясь вытащить упавшую в воду удочку

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Происшествия

Под Нижнекамском мужчина утонул, пытаясь вытащить упавшую в воду удочку

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Тело 38-летнего погибшего было найдено на глубине трех метров в 50 метрах от берега.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Под Нижнекамском 38-летний мужчина утонул, пытаясь вытащить упавшую в воду удочку, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в реке Зай вблизи населенного пункта Борок в 50 метрах от берега на глубине 3 метра спасателями было обнаружено тело 38-летнего мужчины», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Как сообщили друзья погибшего, они рыбачили на реке Зай. В какой-то момент мужчина уронил в реку удочку и нырнул в воду, чтобы ее достать, но обратно не вынырнул.

Спасатели подняли погибшего на поверхность и доставили на берег, где передали сотрудникам полиции. 

 

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