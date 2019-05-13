Татар-информ

13 июня 2019, 10:55

Общество

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин рассмотрел 55 вопросов избирателей

Общество

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин рассмотрел 55 вопросов избирателей

Фото: архив/Рамиль Гали

Решения по каждому обращению будут доведены до заявителей.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В рамках региональной недели с 3 по 12 июня приемы депутата ГД Айрата Хайруллина прошли в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Нижнекамском, Черемшанском и Новошешминском районах. На контроль было взято 55 вопросов избирателей.

Вопросы жителей районов были самыми разными, но самыми частыми на этот раз были обращения за помощью по сбору детей в школу.

«Это говорит о том, что многие сельские жители находятся в крайне тяжелом материальном положении. Если многим семьям в городе сегодня собрать ребенка в школу становится проблемой, то представьте, каково тем, кто получает за свой непростой труд гораздо меньше, чем горожане. Это ситуация, которая требует незамедлительного решения», — отметил Айрат Хайруллин.

Отметим, что благотворительный «Фонд Хайруллина», основанный депутатом в 2003 году, ежегодно поддерживает республиканскую акцию «Помоги собраться в школу». С тех пор благодаря депутату тысячи будущих первоклассников получили новенькие портфели с полным набором школьных принадлежностей, а тысячам школьников из многодетных семей ежегодно вручаются спортивные костюмы.

«В этом году акция благотворительного “Фонда Хайруллина” стартует немного раньше, — рассказал Айрат Хайруллин, — на днях портфели будут вручены 103 будущим первоклассникам Алькеевского района. Дети из других районов Нижнекамского округа тоже получат портфели со всеми необходимыми канцтоварами. Пока сложно назвать общее количество детей, которым их вручат, но ежегодно к 1 сентября портфели с канцтоварами готовятся для 500 — 600 школьников. Думаю, это серьезная помощь для сельских многодетных семей».

Кроме просьб о помощи избиратели приходили с благодарностями. Так, например, пришла жительница города Болгар. Хайруллин помог ей решить вопрос с госпитализацией и проведением операции, которую ей не назначали долгое время. Состояние женщины ухудшалось с каждым днем, и она решила обратиться за помощью к депутату. Буквально в течение нескольких дней вопрос решился: ее обследовали и определили день операции, которая в итоге успешно прошла.

Еще одной общей проблемой всех районов стали вопросы начисления пенсий, при этом каждый случай уникальный и имеет свои нюансы. Так, мужчина, который жил и работал в сельском хозяйстве свыше 45 лет, пять лет назад переехал жить в город, из-за чего не получил надбавку, которая ему полагается.

Напомним, согласно закону, лица, проживающие в сельской местности и проработавшие не менее тридцати лет в сельском хозяйстве, имеют право получать 25-процентную надбавку от фиксированной выплаты к страховой пенсии.

По словам начальника пенсионного фонда Спасского района Майсары Нугаевой, таких неоднозначных случаев немало. Все они решаются в индивидуальном порядке. По заявлениям всех граждан, которых волнует пенсионный вопрос, будет отправлен депутатский запрос, решение обязательно будет доведено до заявителей.

«Очень часто это право ограничивает официальный список профессий, на основании которого начисляются надбавки, и районные пенсионные фонды вынуждены отказывать людям в получении доплаты. Мы как раз с коллегами из аграрного комитета добиваемся того, чтобы этот список был расширен. Нужно сделать так, чтобы все работники сельхозпредприятий, которые проработали более 30 лет, имели право на заслуженную надбавку. Пока же этот вопрос решается в индивидуальном порядке», — дополнил Айрат Хайруллин.

Другие обращения касались получения путевок отдельными категориями граждан, получения жилья, ускорения возврата денег по судебному решению, благоустройства домовых территорий, начислений по электроэнергии, оформления земельных участков. По некоторым вопросам разъяснения были даны в ходе приема, остальные приняты в работу. Решения по каждому обращению будут доведены до заявителей.

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