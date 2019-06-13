Василь Шайхразиев проводит встречу с заявившим об уходе с поста председателя ВФТМ Табрисом Яруллиным

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). В эти минуты в здании Всемирного конгресса татар проходит встреча вице-премьера РТ, председателя национального совета «Милли Шура» Василя Шайхразиева с председателем Всемирного форума татарской молодежи Табрисом Яруллиным и активом ВФТМ.

На встрече обсуждается вопрос продолжения проектов, начатых Яруллиным в рамках деятельности в ВФТМ. Напомним, 11 июня Табрис Яруллин заявил о своем уходе по собственному желанию с поста заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими молодежными общественными организациями и председателя Всемирного форума татарской молодежи.

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