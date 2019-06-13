В домах трех районов Казани на время отключат свет

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Завтра, 14 июня, ряд домов Авиастроительного, Приволжского и Вахитовского районов Казани временно останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Свет начнут отключать в 8 часов. До 10.00 электричества не будет в Приволжском районе, в домах по улицам Габишева, Кул Гали, Дубравная и Юлиуса Фучика. Кроме того, отключение затронет поселок Мирный: речь идет об улицах 1-я и 2-я Аральская, 4-я и 5-я Давликеевская, Ново-Давликеевская, Поперечно-Давликеевская, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я и 12-я Новосельская, Березниковская, Календарная, Кулаевская, Молодости, Надпойменная, Подлесная, Селькоров, Счастливая, Томская, Ясная, Бульварная, Красновидовская, Мелитопольская, Надеждинская, Подольская, Виталия Синицына, Тобольская и Черниговская.

До 17.00 без света останутся дома в Вахитовском и Авиастроительном районах. В Вахитовском районе электричество отключат в домах по улицам Латыпова и Хороводная.

В Авиастроительном районе света не будет в домах, расположенных по улицам Белинского, Годовикова, Кольцевая, Копылова, Лечебная, Максимова и Социалистическая. Кроме того, электричество отключат в домах частного сектора по улицам Авиастроителей, Колхозная, Садовая, Кадышевская, Новая и Строителей.

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