Татар-информ

13 июня 2019, 10:11

Происшествия

В Рыбно-Слободском районе РТ легковушка вылетела в кювет, водитель погиб

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Происшествия

В Рыбно-Слободском районе РТ легковушка вылетела в кювет, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло накануне рано утром на 71-м автодороги Казань – Рыбная Слобода.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Рыбно-Слободском районе РТ легковушка «Хендэ» вылетела в кювет и перевернулась, водитель погиб. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Накануне в 4.30 на 71-м км автодороги Казань – Рыбная Слобода 46-летний водитель автомобиля "Хендэ Солярис", по предварительным данным, превысил безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и вылетел в кювет, где машина перевернулась», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Стоит отметить, что шофер не был пристегнут ремнем безопасности.

Кроме того, различные травмы получили двое пассажиров легковушки. Пострадавших на каретах скорой помощи доставили в РКБ.
 

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