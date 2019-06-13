Народный артист РФ и РТ Рашид Калимуллин провел концерт и мастер-классы в Узбекистане

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Ташкенте в Государственной консерватории Узбекистана состоялся авторский концерт народного артиста России и Татарстана, лауреата Госпремии имени Тукая, композитора Рашида Калимуллина, прошедший в рамках I Международного фестиваля молодых композиторов, сообщает Представительство РТ в Узбекистане.



Произведения композитора прозвучали в исполнении Национального симфонического оркестра под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Алибека Кабдурахманова. В концерте для саксофона с оркестром композитора солировал лауреат международных конкурсов Владимир Кознов (Россия).





Мероприятие состоялось при участии председателя Союза композиторов и бастакоров (мелодистов) Узбекистана Рустама Абдуллаев, старшего советника Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Сергея Соколова, представителя Республики Татарстан в Республике Узбекистан Равиля Шакирова, активистов и членов Правления ТОКПЦ г. Ташкента, представителей СМИ, артистов, музыкантов, студентов и учащихся музыкальных учебных заведений.



В рамках визита Рашида Калимуллина состоялись творческие встречи и мастер-классы со студентами Государственной консерватории Узбекистана в Ташкенте, а также с молодыми музыкантами в городах Хива и Ургенч Хорезмской области.

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