Татар-информ

13 июня 2019, 09:54

Общество

В Набережных Челнах построят два хоккейных корта и бассейн

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Общество

В Набережных Челнах построят два хоккейных корта и бассейн

Фото: chelny-izvest.ru

Строительство объектов начнется в этом году.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Два новых хоккейных корта появится в Набережных Челнах – в 52-м комплексе и микрорайоне Замелекесье. Строительство объектов начнется в этом году, пишет газета «Челнинские известия».

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что ледовый дворец в Замелекесье возведут рядом с новой школой, построенной в прошлом году. По словам градоначальника, дворец будет небольшой, стандартного размера – примерно на 300 зрительских мест. Использоваться он будет преимущественно для тренировок.

Также в этом году построят новый городской бассейн – его возведут в 29-м комплексе – между 77-й гимназией и школой №19.

Объекты планируют строить в рамках финансирования мероприятий к 50-летию КАМАЗа.

 

 

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