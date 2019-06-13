В Набережных Челнах построят два хоккейных корта и бассейн

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Два новых хоккейных корта появится в Набережных Челнах – в 52-м комплексе и микрорайоне Замелекесье. Строительство объектов начнется в этом году, пишет газета «Челнинские известия».

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что ледовый дворец в Замелекесье возведут рядом с новой школой, построенной в прошлом году. По словам градоначальника, дворец будет небольшой, стандартного размера – примерно на 300 зрительских мест. Использоваться он будет преимущественно для тренировок.



Также в этом году построят новый городской бассейн – его возведут в 29-м комплексе – между 77-й гимназией и школой №19.



Объекты планируют строить в рамках финансирования мероприятий к 50-летию КАМАЗа.

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