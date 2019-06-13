Казанский дом-музей Назиба Жиганова пополнился материалами об узбекском композиторе Мухтаре Ашрафи

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В текущем году между руководством дома-музеем Мухтара Ашрафи в Ташкенте и домом-музеем выдающего татарского композитора Назиба Жиганова, расположенного в Казани, стартовал совместный проект «Мухтар Ашрафи и Назиб Жиганов – два титана одной культуры», сообщает Представительство РТ в Узбекистане.



В рамках данного проекта состоялась передача печатных и электронных изданий, фильмов о композиторе Ашрафи казанскому музею.





В своем выступлении советник Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан Нариман Каримов отметил, что цель проекта – сохранить, изучить и актуализировать культурное наследие композиторов, расширить музейное пространство, модернизировать формы международного сотрудничества, популяризировать классиков узбекской и татарской музыки.



Зрителям впервые были представлены находящиеся в запасниках дома-музея Ашрафи ноты марша Николая Миронова «Бухарский солдат», также во время встречи было исполнено само это уникальное музыкальное произведение.





Осенью текущего года планируется провести день памяти татарского композитора Назиба Жиганова в доме-музее Ашрафи в Ташкенте, а также провести музыкальный конкурс Мухтара Ашрафи в Термезе.

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