В Казани сняли на видео, как «Мерседес» пробил ограждение и на трамвайных путях врезался в столб

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Казани сняли на видео, как «Мерседес» пробил ограждение, вылетел на трамвайные пути и врезался в столб. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

Страшное ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Большая Крыловка. На видео видно, что легковой автомобиль премиум-класса «Мерседес» пробил ограждение и выехал на трамвайные пути. Остановить лихача смог только столб.

В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждение – на нем буквально не осталось живого места. О судьбе водителя легковушки пока не известно. Очевидцы аварии пишут, что шофер остался жив и был доставлен в больницу.



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