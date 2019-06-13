Медики назвали способствующие развитию рака привычки

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Специалисты Американского онкологического общества назвали четыре внешне безобидные привычки, способствующие развитию онкологических заболеваний. Об этом сообщает «Медикфорум».

Неожиданно опасным оказалось употребление горячих блюд и напитков на завтрак. Оно увеличивает риск возникновения рака пищевода и слизистой оболочки полости рта.

В число небезопасных привычек вошло и употребление кофе в больших количествах. Дело в том, что при обжарке кофейных зерен образуются канцерогены, которые могут накапливаться в организме. В результате употребление двух и более чашек кофе в сутки способно увеличить вероятность возникновения рака на 41%.

Красное мясо, особенно в переработанном виде, также увеличивает риск преждевременной смерти от онкологических заболеваний, подчеркнули медики.

Привычка же бодрствовать по ночам мешает организму вырабатывать гормон мелатонин, отвечающий за естественные суточные ритмы. Их нарушение также приводит к развитию опухолей, заметили врачи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики назвали три неожиданные причины возникновения рака кожи.

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