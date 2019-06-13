В нижнекамском магазине кипяток из лопнувшей трубы замкнул электрощит, спаслись 15 человек

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В нижнекамском магазине «Науруз» кипяток из лопнувшей трубы замкнул электрощит, спаслись 15 человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 18.43 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о задымлении в продуктовом магазине «Науруз»», – рассказали в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие на место пожарные установили, что в подвальном помещении маркета произошел прорыв с горячей водой, которая затопила электрощит и произошло короткое замыкание и задымление. Еще до прибытия огнеборцев из магазина самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В результате происшествия никто не пострадал.



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